Пожар на птицефабрике под Киевом ликвидирован - ГСЧС (фото)

Пожар произошел в ангаре на территории птицефабрики в Васильковском районе в 30 км от Киева.

В селе Крушинка, что в Васильковском районе, на территории птицефабрики "Ясенсвит" произошел пожар в ангаре.

Как сообщили в ГСЧС Украины в Киевской области, пожар на площади 2500 кв. м. был локализован в 21:09, и ликвидирован в 21:33. Жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе Киевской городской горгосадминистрации предупредили о возможной задымленности в Святошинском, Голосеевском и Дарницком районах столицы.

"В селе Крушинка, что в Васильковском районе, на территории птицефабрики горит ангар, площадь пожара 2500 кв. м. Птицефабрика находится в 30 км от Киева. Сейчас ветер юго-западный, при таких погодных условиях возможно попадание продуктов горения в Святошинский, Голосеевский и часть Дарницкого районов г. Киев. Мобильная лаборатория "Киевская служба спасения" вместе со специалистами Госпродпотребслужбы уже проводят замеры воздуха на наличие продуктов горения в вышеуказанных районах. В случае ухудшения ситуации - проинформируют дополнительно", - сообщили в КГГА.

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Также киевлянам посоветовали в случаях задымленности ограничить пребывание на открытом воздухе, детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Как сообщал УНИАН, возгорание на территории птицефабрики "Ясенсвит" возникло в среду, 7 августа, в 19:50.

Отметим, что это второй крупный пожар на территории птицефабрики в течение двух месяцев. Так, 4 июня площадь пожара расположенного отдельно цеха составляла 15 тыс. кв. м.