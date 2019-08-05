В оккупированном Севастополе утонули две российские кикбоксерши - СМИ

Одна из погибших была чемпионкой мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионкой.

В оккупированном Севастополе при купании в шторм погибли две спортсменки, занимавшиеся кикбоксингом.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «Интерфакс».

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«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка», – рассказал замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты российского правительства города Владимир Беспалый.

По его словам, несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, при которых катера не могут выйти в море.

«По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать», – уточнил Беспалый.

Как сообщал УНИАН, в Петергофе прошла церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым. Боксер скончался в США 23 июля в результате травм головы, полученных в поединке против Субриэля Матиаса. Ему сделали трепанацию черепа, после чего он был введен в кому, но не выжил.