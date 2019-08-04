В России простились с боксером, который умер после боя (видео)
В Петергофе прошла церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который умер из-за полученных в ринге травм.
Об этом сообщает gazeta.ru.
Траурная церемония прошла в морге Николаевской больницы Петергофа. Открытый гроб с телом боксера был выставлен на улице у морга.
Попрощаться с российским боксером пришли не только родные и близкие. В последний путь Дадашева провожали около 200 человек.
Видео было опубликовано в Twitter Бокс/ММА.
В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/6AP3jLHLDb— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.
Поминальная молитва (или джаназа-намаз) на церемонии прощания с Максимом Дадашевым pic.twitter.com/o6ZQindiio— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.
Напомним, Дадашев скончался в США 23 июля в результате травм головы, полученных в поединке против Субриэля Матиаса. Боксеру сделали трепанацию черепа, после чего он был введен в кому, но не выжил.
Как сообщал УНИАН, стало известно, что во время боя Дадашев перенес инсульт.