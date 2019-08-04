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В России простились с боксером, который умер после боя (видео)

12:04, 04 августа 2019
Бокс
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Бой с участием Максима Дадашева бьіл остановлен после одиннадцатого раунда / фото: BoxingScene

Об этом сообщает gazeta.ru.

Траурная церемония прошла в морге Николаевской больницы Петергофа. Открытый гроб с телом боксера был выставлен на улице у морга.

Попрощаться с российским боксером пришли не только родные и близкие. В последний путь Дадашева провожали около 200 человек.

Видео было опубликовано в Twitter Бокс/ММА.

Напомним, Дадашев скончался в США 23 июля в результате травм головы, полученных в поединке против Субриэля Матиаса. Боксеру сделали трепанацию черепа, после чего он был введен в кому, но не выжил.

Как сообщал УНИАН, стало известно, что во время боя Дадашев перенес инсульт.

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Теги: #бокс#похороны