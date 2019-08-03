В Черновицкой области в ДТП погиб иностранец, еще четверо человек госпитализированы

Водитель Volkswagen Sharan внезапно начал маневр разворота, а Mercedes-Benz, который ехал позади, не успел вовремя среагировать и допустил столкновение.

В Черновицкой области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще четверо получили травмы.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполіції в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в 15:00 в селе Тарашаны Глыбоцкого района. По информации полиции, столкнулись автомобили "Volkswagen Sharan" и "Mercedes-Benz".

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что указанные автомобили ехали в попутном направлении. Со слов очевидцев, водитель минивэна "Volkswagen Sharan", что двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель легковушки "Mercedes-Benz", который ехал позади, не успел среагировать и допустил столкновение", – сообщили в пресс-службе.

В результате полученных во время аварии травм, водитель "Volkswagen Sharan" погиб на месте происшествия. Установлено, что умерший был гражданином Румынии.

Также во время столкновения телесные повреждения получили водитель легковушки и трое его пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницы.

На месте дтп работают следственно-оперативные группы ГУНП в Черновицкой области Глыбокского отделение полиции.