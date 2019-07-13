Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes попробовала скрыться с места ДТП, но врезалась в дерево и погибла (фото)

Пассажир автомобиля выжил, он госпитализирован.

Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes-Benz, скрываясь с места ДТП, свалила электроопору и погибла в результате столкновения легковушки с деревом.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло 13 июля в 05.10.

«Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован», - сказала Добровольская.

Она отметила, что все обстоятельства ДТП устанавливаются, назначен ряд экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение ПДД).

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Как сообщил на странице в Facebook общественной организации «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.

«На ул. Городоцкой автомобиль Mercedes-Benz на иностранной регистрации совершил столкновение с деревом. 21-летняя водитель погибла на месте, пассажира забрали в больницу. Также есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: «Я умею ездить, смотри как» и погнала, а уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла», - отметил Зинкевич.