В Ривне суд оправдал 16-летнюю девушку, которая вышла на площадь с плакатом за импичмент Зеленскому

Апелляционный суд не признал девушку виновной в проведении несанкционированного митинга.

В Ривне апелляционный суд оправдал 16-летнюю девушку, которая вышла на площадь Независимости в Ривне 25 мая с плакатом за импичмент президента Владимира Зеленского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ривненского апелляционного суда, суд отказался признать несовершеннолетнего виновной в проведении несанкционированного митинга.

Сегодняшним постановлением удовлетворена апелляция несовершеннолетней на решение Ривненского городского суда, который 13 июня признал ее виновной в проведении несанкционированного митинга и вынес предупреждение.

Как сообщал УНИАН, в Ривне 25 мая 20-летний парень и 16-летняя девушка проводили одиночные пикеты с требованием импичмента президента Владимира Зеленского. Полицейские пригласили парня и девушку в отделение полиции и составили протоколы об административных правонарушениях, поскольку, по данным полиции, участники акции заранее не предупредили органы власти о ее проведении.

Впоследствии в Ривне на площади Независимости была проведена акция в поддержку действий несовершеннолетней. Ее участниками стали около двух десятков человек, которые выражали протест против действий полиции.

Местные аналитики заявляли, что обе акции были организованы определенными силами и проплачены.

Начальник Национальной полиции Сергей Князев призвал не политизировать ситуацию, отметив, что с полицейскими, которые составили в отношении задержанных протоколы об административных правонарушениях, и со всеми другими полицейскими в целом будет проведена разъяснительная работа о том, что они должны быть ближе к обществу, а не противопоставлять себя ему, и чтобы в подобных случаях полицейские обращались с нарушителями мягче.

Президент Зеленский призвал правоохранителей не наказывать подростков, устроивших акцию против него.