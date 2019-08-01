В Одесской области фура задавила водителя грузовика, менявшего пробитое колесо

На Киевской трассе образовался масштабный затор.

В Одесской области водителя грузовика смертельно травмировала другая фура, когда он менял пробитое колесо на своем автомобиле.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня в 3.30 на трассе Одесса-Киев - возле села Старые Маяки Ширяевского района.

Предварительно установлено, что авария произошла в момент, когда водитель одной из машин остановился на крайней правой полосе автотрассы из-за пробитого колеса.

Не включив световой аварийный сигнал и не выставив аварийный знак, 56-летний мужчина начал менять колесо. Как отмечается, в это время его сбил проезжавший грузовик.

Пострадавший погиб на месте, второй водитель – госпитализирован.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Из-за аварии на трассе в сторону Одессы образовался масштабный транспортный затор. Со слов очевидцев, в момент ДТП один из грузовиков стоял на обочине, второй – на большой скорости врезался в его заднюю часть.