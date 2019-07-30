На одном из блок-постов на Донбассе полицейский «зарабатывал» за смену по 50 тысяч гривень (фото)

Правоохранитель почти полгода требовал и получал неправомерную выгоду от граждан.

Инспектору сектора реагирования патрульной полиции Волновахского отдела инкриминируют обвинение в совершении коррупционного преступления.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Правоохранитель, находясь на стационарном блок-посту, расположенном неподалеку от КПВВ «Новотроицкое», систематически, в течение почти полугода требовал и получал неправомерную выгоду от граждан за не привлечение их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

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За одну смену на блок-посту полицейский получал от граждан около 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

После очередного получения неправомерной выгоды в размере 3 тыс. грн и 2 тыс. российских рублей от лица, проживающего на временно оккупированной территории, который является инвалидом второй группы, работник полиции был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проведены первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.