В Одессе разыскивают без вести пропавшую иностранку

У несовершеннолетней гражданки Беларуси особая примета - татуировка пионов на левом предплечье.

В Одессе разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю гражданку Беларуси.

Об этом сказано в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как отмечается, компетентные органы Республики Беларусь устанавливают местонахождение без вести пропавшей Александры Мазуниной, 2002 года рождения.

Ее приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы русые окрашенные (возможно изменение цвета). Кроме того, известно, что на левом предплечье девушки - татуировка в виде букета цветов (пионы), которая выполнена синими чернилами.

«Разыскиваемая может находиться в Одессе вместе с гражданкой Беларуси Алиной Мигалюк, 2001 года рождения», - сказано в сообщении.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девушек, сообщить в правоохранительные органы.