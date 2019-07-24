В Одессе погиб ребенок, выпавший с восьмого этажа
Сегодня в Приморском районе Одессы погиб полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна восьмого этажа жилого дома.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мальчик от травм, несовместимых с жизнью, скончался в результате падения из окна квартиры на улице Маршала Говорова.
Как отмечается, врачи проводили с ребенком неотложные реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.
«От полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений полуторагодовалый мальчик скончался», - говорится в сообщении.
С целью установления причин и обстоятельств указанного события на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Как сообщал УНИАН, 17 июля в 7:00 в Одессе погиб житель Днепра, 29-летний ведущий Щербаков Евгений Васильевич. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился.