В Одессе погиб ребенок, выпавший с восьмого этажа

Врачи проводили с полуторогодовалым ребенком неотложные реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.

Сегодня в Приморском районе Одессы погиб полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна восьмого этажа жилого дома.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мальчик от травм, несовместимых с жизнью, скончался в результате падения из окна квартиры на улице Маршала Говорова.

Как отмечается, врачи проводили с ребенком неотложные реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.

«От полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений полуторагодовалый мальчик скончался», - говорится в сообщении.

С целью установления причин и обстоятельств указанного события на месте работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в 7:00 в Одессе погиб житель Днепра, 29-летний ведущий Щербаков Евгений Васильевич. Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже, в которую только недавно заселился.