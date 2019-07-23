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В центре Киева вспыхнула многоэтажка с людьми внутри (фото, видео)

13:33, 23 июля 2019
Происшествия
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В центре Киева вспыхнул пожар / фото dtp.kiev.ua

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома по улице Кловский спуск, 14/25. В многоэтажном доме люди есть, их эвакуируют», - отметила она.

По словам представителя, сообщение о пожаре поступило в 12.24, работники ГСЧС в данный момент занимаются его ликвидацией.

Как сообщал УНИАН, возле "Лесной" в Киеве на ходу загорелась маршрутка.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве