В центре Киева вспыхнула многоэтажка с людьми внутри (фото, видео)

Сейчас проводится эвакуация людей.

В многоэтажном жилом доме в Печерском районе столицы возник пожар, проводится эвакуация людей.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

«Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома по улице Кловский спуск, 14/25. В многоэтажном доме люди есть, их эвакуируют», - отметила она.

По словам представителя, сообщение о пожаре поступило в 12.24, работники ГСЧС в данный момент занимаются его ликвидацией.

Как сообщал УНИАН, возле "Лесной" в Киеве на ходу загорелась маршрутка.