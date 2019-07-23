В Крыму произошло кровавое ЧП с отдыхающим

Катер совершил наезд на купающегося мужчину. Пострадавшему пришлось ампутировать голень.

В оккупированной Алуште в районе пляжа санатория «Киев» мужчина лишился голени. Он плавал в 50-ти метрах от ограждающего буя и попал под проходящий катер.

Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на пресс-службу "МЧС" оккупированного Крыма.

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«Пострадавшего, 1971 г. р., доставили на берег на гидроцикле, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчина доставлен в реанимационное отделение ЦГБ по Алушта с очень серьезными травмами», — отметили спасатели.

Было установлено, что на расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер Redlan под управлением 27-летнего алуштинца совершил наезд на купающегося мужчину.

Пострадавшему пришлось ампутировать голень левой ноги.

Как сообщал УНИАН, в июне возле Крымского моста произошло ЧП.