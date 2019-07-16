Полиция задержала таможенника, который "заработал" на растаможке автомобилей 300 тысяч гривень

Чиновник систематически требовал взятки.

В Винницкой области задержали начальника одного из таможенных постов и его подчиненного. Их подозревают в причастности к коррупционной схеме растаможки автомобилей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты получения взяток. За каждую таможенную декларацию таможенникам нужно было платить 500 гривен. В целом начальник таможенного поста получил взяток почти на 300 тысяч гривен.

Чиновника и его подчиненного задержали 15 июля. Правоохранители изъяли 95 700 тысяч гривен, полученных в качестве неправомерной выгоды. Сейчас проводятся обыски по месту работы и проживания задержанных.

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Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский во время совещания по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры на Закарпатье заявил, что те сотрудники таможни, пограничной службы и других правоохранительных структур и органов государственной власти, которые не могут остановить контрабанду, должны уволиться со службы. В Офисе президента назвали эту беседу откровенной и жесткой. Также Зеленский отметил, что присутствие в президентском окружении во время поездки в Закарпатскую область руководителей Службы безопасности Украины, Офиса президента, таможенных и фискальных служб является сигналом решительных намерений новой властной команды бороться с контрабандой.