Во Львове водитель маршрутки дверцами сломал руку пенсионерке

Потерпевшей оказали медицинскую помощь, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Во Львове водитель маршрутного автобуса №10, не убедившись в безопасности пассажиров, закрыл передние двери во время посадки и травмировал пожилую женщину.

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Как сообщается в сводке Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел днем 17 июля, на улице Научной.

«Водитель, не убедившись в безопасности во время посадки пассажиров, закрыл переднюю дверь, в результате чего пассажирка 1953 года рождения, получила закрытый перелом левой лучевой кости (двери прижали левую руку)», – говорится в сообщении.

Потерпевшей оказали медицинскую помощь, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что возле станции метро «Лесная» в Киеве во время движения загорелся маршрутный автобус.