В Киеве возобновили работу станции метро "Дворец спорта"
17:52, 17 июля 2019Происшествия
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Метро работает в обычном режиме.
Взрывоопасных предметов на станции не обнаружено / фото УНИАН
Станция киевского метро "Дворец спорта" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".
Метро работает в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, станция метро "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" были закрыта на вход и выход, из-за анонимного звонка о минировании.
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