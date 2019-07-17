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В Киеве возобновили работу станции метро "Дворец спорта"

17:52, 17 июля 2019
Происшествия
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Взрывоопасных предметов на станции не обнаружено / фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

Метро работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, станция метро "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" были закрыта на вход и выход, из-за анонимного звонка о минировании.

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Теги: #минирование#Дворец спорта#Киевский метрополитен#станция метропогода в Киеве