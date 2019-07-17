В Киеве возобновили работу станции метро "Дворец спорта"

Метро работает в обычном режиме.

Станция киевского метро "Дворец спорта" проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен".

Метро работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, станция метро "Дворец спорта" и пересадка на станцию "Площадь Льва Толстого" были закрыта на вход и выход, из-за анонимного звонка о минировании.