В Черниговской области из-за «пироманки» многодетная семья осталась без дома и имущества

Во время пожара в доме находилась женщина с тремя детьми, они успели спастись.

В Черниговской области суд арестовал 24-летнюю женщину, которую подозревают в поджоге домовладения соседей в селе Антоновичи Черниговского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Согласно информации, следственный отдел Черниговского районного отделения полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Местная жительница подозревается в том, что в ночь с 4 на 5 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к домовладению соседей по ул. Казацкой в с. Антоновичи, где с помощью газовой зажигалки подожгла тюк сена. Пламя перекинулось на хозяйственную постройку, в которой находились домашние животные, а в дальнейшем – на жилой дом. В доме были женщина с тремя детьми. Они проснулись и успели спастись.

В результате поджога огнем было уничтожено имущество семьи – дом почти полностью сгорел, животные, находившиеся в хозяйственной постройке, погибли.

Следственный судья Деснянского районного суда Чернигова избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Вместе с тем, она сможет выйти под залог, заплатив 154 тыс. грн.

При рассмотрении ходатайства об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей следственным судьей учтена позиция прокурора, тяжесть преступления и способ его совершения.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемая в поджоге созналась, но причины ее поступка неизвестны. Местные жители подозревают односельчанку в совершении других поджогов, которые произошли в селе этом году.