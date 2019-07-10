Появилось видео убийства мужчины охранником клуба в Одессе

24-летний охранник заведения был задержан и отправлен в изолятор.

В Одессе охранник ночного клуба одним ударом убил посетителя.

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Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Как стало известно, погибшему было 36 лет. Он пытался остановить конфликт между его приятелем и охранниками ночного клуба.

"Пострадавший был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он впоследствии скончался", – сообщили в полиции.

24-летний охранник заведения был задержан и отправлен в изолятор.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел возле клуба «Гранат», в который хотели войти погибший со своим товарищем. Однако охранники не впустили их внутрь из-за того, что пришедшие якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошел словесный конфликт, во время которого охранник, по данным источника, из охранного агентства «Самсон», ударил потерпевшего.