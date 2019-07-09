В Одессе охранник ночного клуба ударил посетителя по голове, после чего тот упал и умер

По данным полиции, посетитель клуба пытался прекратить конфликт между своим другом и охранниками заведения. Получив удар по голове, он скончался в больнице.

В Одессе задержан охранник ночного клуба «Гранат» по подозрению в убийстве посетителя.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось прошлой ночью возле развлекательного заведения в центре города.

Читайте такжеНа Киевщине в ДТП с автомобилем конвоя погибли двое военных, еще семеро пострадали (фото)

«36-летний одессит вмешался в конфликт между своим другом и охранниками ночного клуба, пытаясь его прекратить. В это время охранник ударил мужчину по голове, в результате чего потерпевший упал на тротуар. Затем его доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения, в котором он скончался», - сообщили в главке.

По подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудниками Приморского отдела полиции разоблачен 24-летний охранник заведения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках начатого уголовного производства и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщил УНИАН представитель главка, инцидент произошел возле клуба «Гранат», в который хотели войти погибший со своим товарищем. Однако охранники не впустили их внутрь из-за того, что пришедшие якобы находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате произошел словесный конфликт, во время которого охранник, по данным источника, из охранного агентства «Самсон», ударил потерпевшего.