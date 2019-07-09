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В Одесской области в результате столкновения двух зерновозов погибли трое людей

11:26, 09 июля 2019
Происшествия
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Водители обоих грузовиков и пассажир одного из них погибли на месте ДТП / фото ГУ НП в Одесской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло на трассе «Киев-Одесса» возле села Знаменка.

В частности, столкнулись два грузовых автомобиля-зерновоза марки «МАН».

В результате аварии от полученных травм водители обоих транспортных средств и пассажир одного из них погибли на месте.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

Предварительная причина аварии – выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения / фото ГУ НП в Одесской области

«Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения», - заявили в главке.

По данным руководителя Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, ЧП произошло на 387 километре трассы «Киев-Одесса».

«Водитель автомобиля, перевозившего зерно, заснул за рулем и столкнулся с другой фурой, которая двигалась во встречном направлении. Никаких шансов выжить для обоих водителей и пассажира не было», - отметил чиновник.

По его словам, водителями нарушен ряд правил: перевозка зерна в переоборудованном контейнере, работа водителей сверх нормы, чтобы успеть перевезти «как можно больше, пока идет уборка урожая». Нарушение режима работы и стало причиной того, что один из водителей заснул за рулем.

Варивода акцентировал, что контролировать режим работы, техническое состояние контейнеров, соблюдение весовых норм должна Государственная служба по безопасности на транспорте.

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Теги: #погибшие#ДТП#зерно#Одесская область#грузовикипогода в Одессе