Командир взвода Нацгвардии жестоко избил солдата, тот потерял селезенку

Конфликт якобы произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Полтаве завершили расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам.

Как установило следствие, в марте этого года командир взвода, являясь руководителем полевых занятий на военном полигоне, расположенном в Полтавском районе, нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Конфликт якобы произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих.

В этот же день одному из ранее побитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем причинил солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением.

"Травмированный орган пришлось удалять хирургическим путем. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По результатам досудебного расследования обвинительный акт в отношении командира взвода в применении неуставных мер воздействия в отношении подчиненного, если эти действия причинили существенный вред, а также применении насилия в отношении подчиненного, повлекшие тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины) направлены в суд.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.