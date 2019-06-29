В Украине разоблачили сеть "реабилитационных центров" и освободили из рабства 100 человек

Приостановлена деятельность таких центров в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Полицейские Донецкой области разоблачили сеть фальшивых «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства около 100 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, которые подозреваются в незаконном лишении свободы людей. Из «трудовых лагерей» освобождены около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья.

Злоумышленники набирали «трудовые бригады» по объявлениям, обещая бесплатно избавить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У «пациентов» - мужчин и женщин, отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. «Реабилитация» заключалась в тяжелой работе: на строительстве, разгрузке, земельных работах и тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питание были минимальными. Потерпевшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу «пленные» не получали, все средства шли в «благотворительную» организацию и оказывались на личном счете руководителя. С одного «реабилитационного центра» он получал до 4 тысяч гривен в день.

Сейчас ведутся обысковые мероприятия. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области полицейские разоблачили преступную деятельность незаконного реабилитационного центра закрытого типа для пожилых людей, нарко - и алкозависимых граждан.