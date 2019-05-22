В Запорожской области полиция освободила 80 узников «реабилитационного центра»

Задержаны трое подозреваемых в причастности к незаконному удерживанию людей в центре.

В Запорожской области полицейские разоблачили преступную деятельность незаконного реабилитационного центра закрытого типа для пожилых людей, нарко- и алкозависимых граждан.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сегодня полицейские провели шесть одновременных обысков в местах незаконного содержания людей – так называемого центра по реабилитации лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и пожилых людей.

«Злоумышленники организовали преступную деятельность с целью получения прибыли от родственников лиц, имеющих нарко - и алкозависимость, а также от родственников пожилых людей, которые в силу возраста и болезни не способны понимать, что происходит», - говорится в сообщении.

По данным полиции, в Запорожье и Запорожском районе организаторы арендовали частные дома, в которых удерживали людей. Всего в этих помещениях содержались 80 человек разного возраста и пола.

Как отметили правоохранители, каждый дом был огражден большим забором, в наличии – сигнализация, на окнах – решетки, ключи от входной двери находились исключительно у охранников реабилитационных центров, охраняли их круглосуточно. Лица, проходившие «реабилитацию», не имели права покидать территорию дома. За любые проступки к ним применялись меры физического и психологического воздействия.

По информации полиции, реабилитационный центр не является медицинским учреждением и не имеет соответствующих работников.

«Лечением «пациентов» никто не занимался, их незаконно лишали свободы и удерживали в ненадлежащих, антисанитарных условиях, без полноценного питания, надлежащего медицинского обследования и наблюдения, приписывали медицинские препараты, не имея соответствующего разрешения», - заявили в полиции.

В большинстве случаев инициаторами «лечения» становились родственники, они платили на банковские карточки по 8 тыс. грн в месяц за содержание одного человека. Для пожилых людей плата составляла 10-12 тыс. грн.

Кроме того, за дополнительную плату «пациентов» принудительно доставляли в так называемый реабилитационный центр. Фигуранты под видом сотрудников полиции приезжали к гражданам, забирали пострадавших якобы в отделение полиции и привозили в помещения центра.

Полицейские установили личности четырех человек, причастных к организации работы «центра». Ими оказались женщина 1983 г.р., двое мужчин 1987 г.р. и мужчина 1985 г.р. Трое мужчин задержаны.

Кроме этого, устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления. Изъяты вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) ККУ.