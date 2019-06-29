В июне на водоемах Украины утонули более 300 человек

Среди погибших на водоемах в июне - 42 ребенка.

С начала года на водоемах страны погибли более 600 человек, количество погибших с начала июня составляет более 300.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В разгар летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей. Маленькие украинцы отправляются на местные ставки и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти», - сообщила пресс-служба.

В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

Как сообщал УНИАН, на выходных, 22 и 23 июня, в Украине утонули 42 человека, среди погибших - трое детей.