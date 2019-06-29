В Киеве BMW вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал.

В пятницу, 28 июня, в Шевченковском районе Киева случилось ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки с пассажирами.

Как сообщает Информатор, на пересечении улиц Елены Телиги и Ольжича автомобиль BMW врезался в Mazda и влетел в маршрутку №227.

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"BMW двигался в потоке транспорта по улице Елены Телиги в сторону метро "Почайна". На светофоре автомобиль резко начал набирать скорость, но скользкая дорога и задний привод привели к тому, что водитель потерял управления. BMW развернуло и вынесло на встречную полосу, где он задел Mazda и разбил заднюю часть об автобус", - пишет издание.

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет экипаж патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в патрульной полиции назвали 7 самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине.