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В Киеве BMW вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку

01:06, 29 июня 2019
Происшествия
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Автомобиль BMW врезался в Mazda и влетел в маршрутку №227 / фото kiev.informator.ua

Как сообщает Информатор, на пересечении улиц Елены Телиги и Ольжича автомобиль BMW врезался в Mazda и влетел в маршрутку №227.

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"BMW двигался в потоке транспорта по улице Елены Телиги в сторону метро "Почайна". На светофоре автомобиль резко начал набирать скорость, но скользкая дорога и задний привод привели к тому, что водитель потерял управления. BMW развернуло и вынесло на встречную полосу, где он задел Mazda и разбил заднюю часть об автобус", - пишет издание.

В результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет экипаж патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в патрульной полиции назвали 7 самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий в Украине.

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Теги: #Киев#авария#маршрутка#ДТП в Киевепогода в Киеве