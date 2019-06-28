Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой (видео)

Убийца душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.

Родители подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".

О том, как жила семья, рассказали в эфире программы "Говорить Україна" жители Ивановки на Одесщине, где и произошла трагедия, пишет "Обозреватель".

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"Я держала контейнер на рынке, мы были рядом, я все слышала… Он (отец Николая, – Ред.) вечно их унижал, обзывал, он даже бил их. Год назад дети были уже взрослые, Колю мы вот этого не видели, а старший, он им помогал. Он его палкой перетянул, и так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила", – поделилась местная жительница Анна Зборовчук.

По ее словам, отец не раз допускал грубые выражения в сторону сыновей: называл их "сволочью", "скотами" и "падлами", а также угрожал убить.

Еще одна знакомая семьи Анжелика Кришталь подтвердила, что издевательства действительно имели место. Девушка рассказала, что в Ивановке ходили слухи о том, что родители могли даже развращать Николая и его брата.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко была обнаружена убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве девочки задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Кроме того, учитывая факт глумления над умершей (выгребная яма и пр.), дело открыто по ст. 297 (надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

21 июня в Ивановке, где был объявлен траур, простились с девочкой.