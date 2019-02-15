В Чернигове разоблачили подпольный цех по изготовлению поддельного элитного алкоголя (фото)

Стоимость изъятого сырья и готовых к реализации алкогольных напитков оценивается в более 1 миллион гривень.

В Чернигове правоохранители пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного элитного алкоголя.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области, стоимость сырья и уже готовых к реализации алкогольных напитков, изъятых правоохранителями, оценивается в более 1 млн грн.

Полиция обнаружила и изъяла 800 литров жидкости с запахом спирта, более тысячи коробок с надписями, которые имитируют торговые марки известных мировых производителей крепких алкогольных напитков, несколько бутылок и коробок (bag-in-box) с готовым фальсификатом. Всего изъято 1,5 тыс. литров сырья и готовой продукции.

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Для создания эффекта «подлинности» своего «продукта» злоумышленники использовали марки акцизного сбора «DutyFree».

Также изъяты электронасосы со шлангами и фильтрами для перекачки спиртовой смеси непосредственно в пакеты, устройства для наклеивания наклеек на бутылки.

«О качестве гаражного виски и коньяка свидетельствуют полсотни изъятых бутылок с эссенцией и красителями, которые превращали водно-спиртовую смесь в элитные напитки», - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители Объединенных сил обнаружили контрафактную алкогольную продукцию и оборудование по ее изготовлению на сумму свыше 28 миллионов гривень.