В Белой Церкви водитель скутера покусал патрульного (видео)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медиков.

В городе Белая Церковь Киевской области патрульный полицейский пострадал от укуса водителя мотороллера, которого пытались доставить в отделение полиции для установления личности.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции Белой Церкви, вчера, около 22 часов вечера стражи порядка заметили на улице Киевской мотороллер марки Honda DIO, который двигался без включенного света фар в темное время суток, чем нарушал ПДД.

Патрульные поехали за скутером и остановили его во дворе жилого дома, обнаружив, что водитель и пассажирка транспортного средства ехали без шлемов, чем опять же нарушали правила дорожного движения.

Во время общения с водителем выяснилось, что при себе он не имел документов. Пассажирка сказала, что сейчас поднимется к себе в квартиру и вынесет паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Пока женщина искала документы, нарушитель признался, что у него отсутствует водительское удостоверение. Мужчина уверял патрульных, что является опытным водителем и никогда не бывал в ДТП.

В то время пассажирка принесла паспорт водителя. Во время составления административных материалов, женщина не дала возможность ознакомиться с документами, и желала, чтобы патрульные читали информацию с ее рук. Потом забрала документы и убежала к подъезду.

«Водителю предложили подойти к служебному авто патрульных для проверки его данных и оформления административных материалов, на что он категорически отказался. Затем нарушителю объяснили, что для того, чтобы установить личность водителя, он будет доставлен в отделение полиции.

Нарушитель стал оказывать сопротивление и не выполнял законное требование сотрудников полиции, кричал, неадекватно себя вел, хватал полицейского за форменную одежду и укусил за кисть правой руки чем нанес патрульному телесные повреждения», – говорится в сообщении полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Следователь внес сведения в реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

Кроме того, в отношении водителя составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП и ст. 185 (Злостное неповиновение сотрудникам полиции) КоАП.

Ранее сообщалось, что в селе Деревянка Обуховского района Киевской области в понедельник, 10 июня, правонарушитель покусал полицейских.