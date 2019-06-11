Под Киевом правонарушитель покусал полицейских

Во время задержания мужчина ударил по лицу одного из полицейских, другого укусил за ногу.

В селе Деревянная Обуховского района Киевской области в понедельник, 10 июня, правонарушитель покусал полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Читайте такжеВ Житомирской области 9-летнего мальчика укусила гадюка, он в реанимации

В полицию поступило сообщение, что сосед травит на них собаку и стреляет из рогатки. Патрульные выехали на место происшествия, но мужчина вместо того, чтобы успокоиться начал угрожать самим полицейским.

В полиции рассказали, что во время задержания мужчина ударил по лицу одного из полицейских, другого укусил за ногу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался местный житель 1991-го года рождения, временно неработающий, холост. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).