В полиции назвали предварительную причину масштабного пожара на складах секонд-хенда в Киеве

Сейчас лаборатории проводят необходимые экспертизы.

Предварительная причина крупного пожара на складах секонд-хенда в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района – нарушение правил пожарной безопасности.

Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович. По его словам, сейчас лаборатории проводят необходимые экспертизы, передает «Обозреватель».

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"Проходит повторное обследование, сейчас там до сих пор тлеют остатки тех вещей, которые были на складе. Работает лаборатория ГСЧС и наша взрывотехническая лаборатория полиции Киевской области. Мы пытаемся выяснить, откуда начался пожар и что стало причиной", – рассказал Жукович.

Он отметил, что предварительно в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренное статьей 270 УК – нарушение правил пожарной безопасности.

"Если бы там были какие-то следы поджога, то сведения сразу были внесены, например, по статье 194 – умышленное повреждение имущества путем поджога. Пока что мы говорим о нарушениях правил пожарной безопасности. Если по результатам экспертиз выяснят, что был факт поджога, то статья будет переквалифицирована", – добавил Жукович.

Сумма поврежденного имущества еще уточняется. По информации полиции, пострадавших в результате пожара не было.