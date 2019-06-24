"Устал еще один": в Киеве кусок моста упал на авто (фото, видео)

Из-за ЧП с авто под путепроводом движение по проспекту Николая Бажана было затруднено.

На Осокорках в Киеве обломки путепровода упали на проезжающий под ним автомобиль.

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Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный". "Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал еще один", - говорится в сообщении.

Пока о пострадавших информации нет. Судя по фото, передняя часть автомобиля получила значительные повреждения.

Полиция перекрыла аварийный участок дороги под мостом, на проспекте Николая Бажана образовалась большая пробка.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".