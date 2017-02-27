Кличко о рухнувшем Шулявском мосте: "он устал от времени"

"Аварийным он признан не был", - заявил городской голова Виталий Кличко, передает 112 Украина.

Он также добавил: "Он устал от времени, с одной стороны. С другой - это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации".

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Мэр Киева также отметил, что до тех пор, пока не будет проведено исследование моста, движение по нему будет запрещено.

"У нас уже есть предложения по ремонту этого моста", - добавил градоначальник. Виталий Кличко также отметил, что обрушение моста только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода.

"К утру должны быть выводы экспертизы, относительно нынешнего состояния моста", - отметил мэр города на странице в Facebook.

По словам Кличко, на Шулявском путепроводе сейчас демонтируют наружную конструкцию пешеходной части, которая обвалилась.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обрушилась часть Шулявского мостового путепровода. Заезд на мост пока открыт. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.