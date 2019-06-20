Сегодня последний день приема документов в ЦИК для регистрации на парламентских выборах (видео)

Сейчас зарегистрировано 1600 тех, кто будет бороться за депутатский мандат.

20 июня - последний день, когда можно подать документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты. Соответствующая дата была закреплена в календарном плане выборов.

Центризбирком уже зарегистрировал 1600 выдвиженцев, говорится в сюжете ТСН.

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Однако немало претендентов отложили поход в ЦИК на последний день, поэтому комиссия будет работать до полуночи.

До 8 июля партии смогут обратиться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию.

Напомним, что предвыборная агитация обязана закончится 19 июля. Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля. А не позднее 5 августа должны быть установлены результаты выборов.

Конституционный суд проверяет указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента на соответствие основному закону. Впрочем, каким бы ни было определение суда, приостановить выборы, наиболее вероятно, оно не сможет, считают в ЦИК.

Напомним, что глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что явка на выборах в Верховную Раду может быть чрезвычайно мала из-за летнего сезона. Она подчеркнула, что дело не только в том, что люди едут отдыхать.