В месте ночного взрыва в Киеве могли быть кофейные авто и газовые баллоны – очевидцы

По словам местных, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом.

В Киеве на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской взорвались три гаража, которые находились во дворе среди многоэтажек.

Читайте такжеНочной взрыв в центре Киева разрушил три гаража, спасатели разбирают завалы – КГГА

Как рассказали местные жители в комментарии ТСН, кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомобилей. Взрывная волна разрушила окна и двери в домах.

Жители близлежащих домов рассказали, что поздно вечером услышали мощный взрыв, а после этого – едкий запах газа. По информации спасателей, утечка газа произошла из-за повреждения газовой трубы.

После взрыва местные вышли на улицу, некоторые с собой забрали домашних животных. Одной пожилой женщине выйти из дома помогали спасатели и полицейские.

По словам местных, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Специалистам пока не удалось установить, какое именно вещество взорвалось.

На месте работают десятки спасателей, которые разбирают завалы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.