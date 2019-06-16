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В месте ночного взрыва в Киеве могли быть кофейные авто и газовые баллоны – очевидцы

04:35, 16 июня 2019
Происшествия
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На месте работают спасатели / фото dtp.kiev.ua

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Как рассказали местные жители в комментарии ТСН, кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров и повредили несколько автомобилей. Взрывная волна разрушила окна и двери в домах.

Жители близлежащих домов рассказали, что поздно вечером услышали мощный взрыв, а после этого – едкий запах газа. По информации спасателей, утечка газа произошла из-за повреждения газовой трубы.

После взрыва местные вышли на улицу, некоторые с собой забрали домашних животных. Одной пожилой женщине выйти из дома помогали спасатели и полицейские.

По словам местных, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом. Специалистам пока не удалось установить, какое именно вещество взорвалось.

На месте работают десятки спасателей, которые разбирают завалы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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Теги: #Киев#взрывпогода в Киеве