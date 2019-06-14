Во Львовской области нашли повешенным 11-летнего мальчика
Во Львовской области полиция расследует смерть 11-летнего мальчика в одном из сел Жидачевского района как самоубийство.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 12 июня.
«В Жидачевское отделение полиции 12 июня поступило сообщение, что в одном из сел района обнаружили ребенка без признаков жизни. Полицейские предварительно установили, что 11-летний мальчик мог совершить самоубийство», - говорится в сообщении.
Однако, где именно обнаружили тело мальчика, а также каким образом он мог покончить жизнь самоубийством, в полиции не комментируют.
«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы», - отметили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
Как информирует местное издание «Львовская мануфактура новостей», 11-летнего мальчика обнаружили повешенным в селе Турады Жидачевского района, где проживает его бабушка, а сам он жил в соседнем селе.
По информации издания, последние несколько дней мальчик постоянно звонил куда-то, но никому ничего не рассказывал. У повешенного ребенка нашли телефон. Полиция изъяла его как вещественное доказательство.
По словам односельчанки погибшего, он якобы играл в одну из опасных игр, таких как «Синий кит» или «Момо».