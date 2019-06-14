Во Львовской области нашли повешенным 11-летнего мальчика

По словам местных жителей, ребенок якобы играл в игру «Синий кит» или «Момо».

Во Львовской области полиция расследует смерть 11-летнего мальчика в одном из сел Жидачевского района как самоубийство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел 12 июня.

«В Жидачевское отделение полиции 12 июня поступило сообщение, что в одном из сел района обнаружили ребенка без признаков жизни. Полицейские предварительно установили, что 11-летний мальчик мог совершить самоубийство», - говорится в сообщении.

Однако, где именно обнаружили тело мальчика, а также каким образом он мог покончить жизнь самоубийством, в полиции не комментируют.

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы», - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Как информирует местное издание «Львовская мануфактура новостей», 11-летнего мальчика обнаружили повешенным в селе Турады Жидачевского района, где проживает его бабушка, а сам он жил в соседнем селе.

По информации издания, последние несколько дней мальчик постоянно звонил куда-то, но никому ничего не рассказывал. У повешенного ребенка нашли телефон. Полиция изъяла его как вещественное доказательство.

По словам односельчанки погибшего, он якобы играл в одну из опасных игр, таких как «Синий кит» или «Момо».