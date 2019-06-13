В Донецкой области на шахте погибли двое рабочих

Обстоятельства происшествий выясняются.

12 июня на шахтоуправлении «Покровское» в Донецкой области в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя.

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Об этом сообщает пресс-центр шахтоуправления "Покровское".

В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью.

Обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине 29 мая в результате обвала породы на шахте "Лесная" ночью погибли двое горняков. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.