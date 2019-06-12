В Киеве 19-летний студент выбросился из окна из-за плохой оценки

Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть студента.

В среду, 12 июня, из окна шестого этажа девятиэтажного дома по адресу улица Митрополита Василия Липковского, 13 (бывшая Урицкого - УНИАН), выбросился 19-летний парень.

Об этом сообщает «Информатор».

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По предварительным данным, погибший был студентом Национального медицинского университета имени Богомольца. Парень получил плохую оценку в ВУЗе, пришел домой и, ничего не сказав родным, выбросился из окна. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть студента.

Трагический случай произошел около 16:00. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа. Детали трагедии установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в городе Изюм Харьковской области 17-летний парень покончил с собой, прыгнув с седьмого этажа недостроя.