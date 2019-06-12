В Днепропетровской области поймали мошенника, который грабил одиноких женщин через сайт знакомств

Жертвами мошенника стали жительницы Киевской, Николаевской и Херсонской областей.

В Павлограде Днепропетровской области сотрудники уголовного розыска 11 июня задержали жителя Кривого Рога, который через сайт знакомств находил женщин, а затем обманывал их и грабил.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, последнюю свою жертву – 42-летнюю жительницу Павлоградского района – он избил и связал, после чего вынес из дома телефоны, деньги и золотые украшения.

Установлено, что в течение последних 5 лет жертвами мошенника стали жительницы Киевской, Николаевской и Херсонской областей.

«38-летний злоумышленник через сайт знакомств находил одиноких женщин, которые приглашали его к себе в гости. При близкой встрече человек обманывал их и обворовывал. Полученные таким образом ценные вещи сбывал в Запорожской области», - говорится в сообщении.

Также установлено, что мужчина уже находился в розыске по городу Киеву за совершение серии мошенничеств. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.190 (мошенничество), ему грозит до 7 лет лишения свободы.