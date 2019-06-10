В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: есть погибшие и пострадавшие (видео, фото)

По неподтвержденным данным, погибшие - медсестра и трое пациентов.

В Одессе горит психиатрическая больница.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщают очевидцы ЧП.

Отмечается, что горит один из корпусов больницы, расположенной на улице Воробьева (район Слободки). Огонь и дым видны издалека, пылают деревья, расположенные рядом с корпусом - в парковой зоне учреждения. Из горящего здания слышны крики людей.

На месте работает более десяти пожарных автомобилей.

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По данным сотрудников больницы, внутри изначально было около 50 больных, и пока удалось эвакуировать около 30 человек, которых размещают в других помещениях медучреждения.

Со слов очевидцев, на место происшествия прибывают сотрудники больницы, которые пытаются помочь эвакуированным.

По предварительным данным, несколько человек погибли, есть и потерпевшие. По неподтвержденным данным, погибшие - медсестра и трое пациентов.