В Киеве иностранец совершил смертельное ДТП на парковке возле торгового центра

В результате аварии погиб 24-летний гражданин другого государства, еще четверо пассажиров - две девушки и двое юношей в возрасте от 21 до 27 лет - получили травмы различной степени тяжести.

В Киеве на Столичном шоссе автомобиль врезался в пристройку на парковке одного из торговых центров, есть погибший и пострадавшие.

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Как сообщила сегодня пресс-служба полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие произошла 8 июня около 20:30.

"По предварительной информации, водитель, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части. Автомобиль сначала въехал в металлический отбойник, а затем в пристройку на парковке одного из торговых центров. В результате столкновения 24-летний водитель погиб на месте происшествия. Известно, что он является гражданином другого государства. Еще четверо пассажиров - две девушки и двое юношей в возрасте от 21 до 27 лет - получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы установить причины аварии и скорость, с которой двигался автомобиль, назначены соответствующие экспертизы.