На Львовщине в результате аварии с грузовика слетела бочка и повредила несколько авто – 11 пострадавших (видео)

Госпитализированы жители нескольких областей Украины, обстоятельства инцидента устанавливаются.

В райцентре на Львовщине во время ДТП пострадало 11 человек, среди которых жители нескольких областей Украины.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария с участием пяти транспортных средств – грузовика, микроавтобуса и трех легковых автомобилей, произошла 8 июня, около 18.00, на объездной дороге райцентра Золочев.

Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля “ГАЗ”, 36-летний житель Буского района Львовщины, притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz под управлением 54-летнего жителя г. Тернополь.

В дальнейшем груз автомобиля “ГАЗ” (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, под управлением жителя Житомирской области, Honda CR-V, под управлением 45-летнего жителя Тернопольской области и Opel Combo, за рулем которого находился 42-летний житель Хмельницкой области.

В результате ДТП 11 (одиннадцать) человек были травмированы и доставлены в Золочевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП.