Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

В автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался легковой автомобиль Mercedes.

Младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП, которое произошло в Одессе в субботу, 7 июня.

Читайте такжеМасштабное ДТП на Киевщине: из-за столкновения маршруток и легковушки пострадали 26 человек (фото, видео)

Об этом Анатолий Гриценко написал на своей странице в Facebook.

ДТП произошло около 15:00. По словам Гриценко, в автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался легковой автомобиль Mercedes. Серьезных повреждений никто не получил.

"Аня сидела именно в месте столкновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава богу, Он защищает наших детей", - отметил политик.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 июня на трассе Киев-Чоп в Ривненской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.