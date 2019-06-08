Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе
17:45, 08 июня 2019Происшествия
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В автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался легковой автомобиль Mercedes.
ДТП произошло в субботу около 15:00 / фото facebook.com/Grytsenko.Anatoliy
Младшая дочь украинского политика Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП, которое произошло в Одессе в субботу, 7 июня.
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Об этом Анатолий Гриценко написал на своей странице в Facebook.
ДТП произошло около 15:00. По словам Гриценко, в автобус с киевскими школьниками, которые ехали на экскурсию по городу, врезался легковой автомобиль Mercedes. Серьезных повреждений никто не получил.
"Аня сидела именно в месте столкновения, получила удары по руке и лицу. Кровь на губах, но серьезных травм нет. Слава богу, Он защищает наших детей", - отметил политик.
Ранее УНИАН сообщал, что 7 июня на трассе Киев-Чоп в Ривненской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль.
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