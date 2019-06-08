В Днепре молодые люди заблокировали машину патрульных и повесили на нее презерватив (видео)

По предварительной информации со слов парней, патрульные нарушили правила дорожного движения и чуть не устроили ДТП.

Вечером 7 июня на перекрёстке улиц Короленко и Старокозацкой в Днепре несколько молодых людей остановили и заблокировали машину патрульных.

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Как сообщает сайт "Информатор", в центре города чуть не начались массовые беспорядки. Молодые люди окружили полицейский Prius и не давали патрульным ни выйти из него, ни уехать. Более того, на машину повесили надутый презерватив.

Что стало причиной такого поведения горожан - точно неизвестно. По предварительной информации со слов парней, патрульные нарушили правила дорожного движения и чуть не устроили ДТП. Полицейские же утверждали, что ПДД нарушили именно горожане. Мол, один из автомобилей подрезал спецтранспорт. А блокировать машину патрульных молодые люди стали из-за личной неприязни к одному из правоохранителей.

На место к патрульным прибыла подмога, из-за которой дело до беспорядков не дошло. Агрессивно настроенная толпа разошлась. Вероятно, теперь каждый из них заплатит штраф. Подробности этого происшествия в Днепре выясняются.