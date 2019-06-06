В Киеве женщина спрыгнула с 14 этажа сразу после своего дня рождения (фото)

Женщина только отметила 33-летие.

В ночь на 6 июня в Киеве по адресу улица Кудряшова, 20б под 25-этажным домом обнаружили тело женщины. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 04:15, сообщает "Информатор".

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Когда на место прибыли врачи, то им оставалось только констатировать смерть. Предварительно, правоохранители установили, что женщина проживала по другому адресу. Тут ее узнал консьерж. Он сообщил, что погибшая пришла в квартиру к подруге, которая находится на 14 этаже.

При осмотре помещения была найдена предсмертная записка и видеообращение, которое оставила погибшая. После чего она выпрыгнула с 14 этажа.

Личность установлена, женщине было 33 года. Только вчера, 5 июня, она отметила свой день рождения.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в мае на Волыни покончил с собой солдат-контрактник.