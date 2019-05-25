На Волыни покончил с собой солдат-контрактник 14-й ОМБр

Тело военнослужащего было обнаружено в квартире, которую он арендовал. Солдат не оставил записки с объяснением своего поступка.

На Волыни покончил с собой солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.

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Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады, исчезновение военнослужащего обнаружили вчера во время построения личного состава воинской части.

Сразу же командования бригады организовало поиски солдата. Его тело было обнаружено за пределами воинской части, в квартире, которую он арендовал. Мужчина покончил с собой.

Как отмечается, военнослужащий не оставил записки с объяснением своего поступка.

Он проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно, и служебных проблем не было.

По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование.

Полиция открыла уголовное производство.

Продолжается выяснение всех обстоятельств этого происшествия.

Как пишут местные СМИ, тело солдата сегодня привезли в село Духче, где он родился и будет похоронен. Сообщается, что парень рано потерял мать, его воспитывал отчим.