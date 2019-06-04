Глава полиции Киевщины подал в отставку из-за смерти мальчика и попросился в "самую тяжелую точку страны"

Председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что планирует удовлетворить заявление Дмитрия Ценова.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с убийством полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами возле здания МВД в Киеве, передает «Громадське».

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Князев отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.

Сам начальник полиции Киевщины заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

«Я, как глава полиции Киевской области, несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня с занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно места проведения ООС», — сказал он.

Отметим, что на вопрос журналистов Князев и Ценов отвечать отказались.

«Это официальное заявление председателя Нацполиции, все остальные комментарии - завтра утром», — заявил Князев.

На вопрос о переквалификации статьи по делу председатель Нацполиции ответил: «Это вопрос к ГБР».

Как сообщал УНИАН, руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей.

31 мая в Переяслав-Хмельницком двое работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области выпивши устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Во время выстрелов они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

Сначала полицейским было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

После смерти ребенка генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

4 июня суд должен избрать полицейским меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.