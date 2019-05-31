В Запорожье мужчина зарубил жену и пытался убить 2-летнего сына, после чего повесился

Ребенок сутки находился в квартире с телами своих погибших родителей.

В Запорожье мужчина зарубил топором свою жену и пытался повесить 2-летнего сына, после чего повесился сам.

Об этом УНИАН сообщил глава Запорожского областного центра скорой медицинской помощи Константин Малашенко.

Вызов медикам поступил сегодня, 31 мая, по одному из адресов в Коммунарском районе Запорожья. Врачей и полицию вызвали соседи, которые на протяжении суток слышали плач ребенка.

По словам Малашенко, в квартире обнаружили тело женщины, которую зарубили топором, а также ее повешенного мужа. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство после того, как убил жену.

Он добавил, что ребенок сутки находился в квартире с телами погибших родителей. Сейчас с ребенком работают медики.

«Но это еще не все. На шее у ребенка следы от повешения. Ирод пытался повесить 2-летнего ребенка. К счастью, ребенок вне опасности, осмотрен медиками и отправлен в заботливые руки педиатров», - сообщил Малашенко.