В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество

По данному факту открыто уголовное производство.

В Печерском районном суде Киева в четверг, 30 мая, распылили неизвестное токсичное вещество.

Об этом передает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что инцидент случился вчера после 12 часов на третьем этаже суда.

«Указанное происшествие вызвало у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. Указанные обстоятельства привели к задержке и отложении судебных заседаний, назначенных в этот день», - говорится в сообщении.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, в настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу, 25 мая, в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на улице Пушкинской в столице двое неизвестных распылили слезоточивый газ.