В Печерском суде Киева распылили неизвестное токсичное вещество
В Печерском районном суде Киева в четверг, 30 мая, распылили неизвестное токсичное вещество.
Об этом передает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что инцидент случился вчера после 12 часов на третьем этаже суда.
«Указанное происшествие вызвало у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. Указанные обстоятельства привели к задержке и отложении судебных заседаний, назначенных в этот день», - говорится в сообщении.
По указанному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательства в деятельность суда, в настоящее время продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу, 25 мая, в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) на улице Пушкинской в столице двое неизвестных распылили слезоточивый газ.