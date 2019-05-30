В Луцке мужчина металлической палкой забил до смерти двух бездомных щенков

По словам мужчины, он прибегнул к таким жестоким действиям из-за того, что щенки нанесли вред его домашним животным.

В Луцке 57-летний местный житель металлической палкой забил до смерти двух бездомных щенков.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский, вчера вечером в полицию поступила информация о том, что в Луцке на улице Наливайко мужчина палкой бьет щенков.

Полицейские, которые выехали на место происшествия, установили, что смертельные удары металлической палкой двум бездомным щенкам нанес 57-летний мужчина.

Отмечается, что от полученных травм животные погибли. Их изъяли, чтобы утилизировать.

По словам Плазовского, мужчина объяснил правоохранителям, что возле дома появилось пятеро бездомных щенков, которые нанесли вред его домашним животным. Поэтому он так разозлился.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о жестоком обращении с животными.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.