В одесском гидропарке трехлетняя девочка жила в самодельной палатке

По данным полиции, у ребенка был запущенный и болезненный вид.

В Суворовском районе Одессы, в гидропарке, сотрудники ювенальной превенции нашли девочку примерно трех лет, которая жила в самодельной палатке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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По данным полиции, у ребенка был запущенный и болезненный вид. Рядом с ней была женщина, которая пояснила, что ее родители якобы отошли в магазин и скоро вернутся. По словам гражданки, девочка - дочка родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки.

«В течение трех часов ожиданий ни отец, ни мать ребенка так и не появились ни у своего временного жилья, ни в местной станции туристической полиции, куда ювеналы забрали девочку с улицы», - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок в медицинском учреждении, где о нем заботятся врачи. После полного выздоровления ее в установленном законом порядке направят в специализированное детское учреждение.

Правоохранители продолжают поиски родителей девочки для выяснения обстоятельств, при которых она оказалась в угрожающих жизни условиях, и принимают меры в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, в одном из многоэтажных домов в Москве на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную девочку, которая сидела в куче мусора, была напугана и не разговаривала.