Командир экипажа вертолета, разбившегося в Ривненской области, был опытным офицером - военная прокуратура

Прокурор не ответил на вопрос, руководил ли полковник непосредственно вертолетом, заявив, что «эти обстоятельства еще устанавливаются».

Полковник Игорь Мазепа, который был командиром экипажа вертолета Ми-8, разбившегося в Ривненской области, был опытным офицером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака на брифинге во Львове.

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«В настоящее время досудебным следствием устанавливаются обстоятельства. Предварительно установлено, что он (полковник Игорь Мазепа - УНИАН) опытный офицер, долгое время был в ВСУ. Больше ничего в настоящее время не могу сообщить», - сказал он.

Прокурор не ответил на вопрос, руководил ли полковник непосредственно вертолетом, заявив, что «эти обстоятельства еще устанавливаются».

По его словам, по этому делу будет назначен ряд экспертиз.

Сейчас, добавил Табака, изымается документация на вертолет - «акты технического состояния, определенные формуляры».

«Это все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед вылетом», - добавил прокурор.

Как сообщал УНИАН, 29 мая во время учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области разбился вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 военнослужащих: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы.

Как сообщил источник в Сухопутных войсках ВСУ, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности вертолета или человеческого фактора.